Abbonamenti: via alla vendita libera per Europa League e Coppa Italia, 17mila conferme nella fase di prelazione

ASROMA.COM - Chiusa la fase di prelazione riservata agli abbonati per il campionato - 17mila le conferme di posto da parte di chi già dispone della sottoscrizione per la stagione di Serie A -, apre finalmente la vendita libera per i mini abbonamenti validi per Coppa Italia e Europa League. Curve a 44 euro - prezzo che scende a 35 per gli abbonati in campionato -, Distinti Sud a 58. La Roma ha diffuso un comunicato in merito:

"Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati in campionato, alle 18:01 di mercoledì 24 agosto parte la vendita libera degli abbonamenti per le Coppe 2022-23.

Pur non potendo più far valere la prelazione, chi ha già l'abbonamento di Serie A potrà comunque sempre godere di un prezzo vantaggioso per l'acquisto dell'abbonamento sui posti disponibili.

Questo abbonamento comprende le tre gare della fase a gironi di UEFA Europa League e la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gli abbonamenti Coppe potranno essere comprati esclusivamente su asroma.com (scopri qui le riduzioni per Under 16 e Disabili/Invalidi 100%)".

[...]

VAI ALLA NOTA UFFICIALE