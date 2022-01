Roma-Juventus: conclusa la fase di spostamento degli abbonati di Curva Sud Centrale, Laterale e Distinti Sud

Con la riduzione della capienza del pubblico negli impianti sportivi dal 75% al 50%, la Roma nei giorni scorsi ha comunicato le nuove modalità di accesso all'Olimpico a partire da Roma-Juventus, prima gara del 2022 in casa e in programma il 9 gennaio alle 18.30.

Secondo gli aggiornamenti del club giallorosso, "si è conclusa la fase di spostamento volontario dei titolari di abbonamento dei settori (Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, ndr) con eccedenza. Oltre il 70% degli interessati ha effettuato il cambio posto. Chi non ha provveduto in autonomia riceverà entro sabato, tramite email, il biglietto per accedere a Roma-Juventus".