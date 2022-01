Roma-Cagliari: estratti gli abbonati che assisteranno al match

Per le partite di campionato in scena in questo weekend e nel prossimo sarà consentito ad un massimo di 5mila spettatori accedere allo stadio e la Roma ha comunicato ieri le modalità di accesso. Sono stati estratti oggi i tifosi che assisteranno a Roma-Cagliari in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico, come comunica il club:

"L’AS Roma ringrazia i numerosi abbonati che hanno preso parte al sorteggio per l’assegnazione degli accessi per Roma-Cagliari.

I fortunati tifosi giallorossi che sono stati estratti riceveranno il proprio titolo di accesso via email entro le ore 18.00 di sabato 15 gennaio.

Si ricorda che qualora venga effettuato il cambio utilizzatore del titolo ricevuto via email, non si avrà comunque diritto alla compensazione in quanto la partita verrà conteggiata come parte dell'abbonamento".

(asroma.com)

