Biglietti: già 5mila i "pack" venduti in appena 24 ore

E' stato lanciato ieri il "pack" che comprende la possibilità di acquistare 3 biglietti per 3 gare diverse della Roma nel 2022 (quelle contro Cagliari, Genoa e Verona tutte all'Olimpico) a un prezzo che parte dai 20 euro per il settore più popolare a disposizione, quello della Curva Nord. E la risposta dei tifosi della Roma, come sempre in questa stagione d'altronde, non s'è fatta attendere: in 24 ore sono già 5mila i pacchetti venduti.