La Roma lancia una nuova promozione per il 2022: è infatti possibile acquistare un pacchetto di 3 partite (quelle interne contro Cagliari, Genoa e Verona) in programma tra gennaio e febbraio del 2022 ad un prezzo di 20 euro per il settore più popolare a disposizione, quello di Curva Nord, e che sale fino a un massimo di 104, sempre per le 3 partite in questione, per assistervi dalla Tribuna Monte Mario.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE