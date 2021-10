Juventus-Roma, il comunicato del club bianconero: con il 75% di capienza nuove disponibilità di biglietti

È attesa per il ritorno della Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, con la Roma che sfiderà all'Allianz Stadium la Juventus: come anticipato in mattinata, è sold out il settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi. Ma il club bianconero ha annunciato con un comunicato la disponibilità di ulteriori biglietti dopo l'apertura degli eventi sportivi fino al 75% di capienza:

"Il ritorno in campo dopo gli impegni delle Nazionali coinciderà con una bella sfida all’Allianz Stadium: il 17 ottobre, alle 20:45, la Juve ospita la Roma. La serata ideale per riprendere la corsa in campionato dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Torino, e ovviamente una serata da vivere insieme. Dallo scorso 8 ottobre è aperta la vendita libera.