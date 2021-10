Juve-Roma: settore ospiti sold out, attesa per altri 250 biglietti

La passione dei tifosi della Roma non si ferma, nemmeno davanti a (contestati) prezzi elevati. Dopo aver fatto registrare in casa una media di 29 mila spettatori a partita, nel giorno successivo all'apertura della campagna abbonamenti che ha portato in dote 12 mila tessere, altri numeri che testimoniano l'entusiasmo dei sostenitori giallorossi. Sono andati letteralmente a ruba, nonostante il prezzo elevato (57 euro), i biglietti per Juventus-Roma, big match del prossimo turno di Serie A.

La società bianconera aveva messo a disposizione 500 biglietti per i tifosi giallorossi, tutti venduti nell'arco di poche ore. Potrebbero però arrivare altri posti disponibili. La Juve infatti non ha ancora attivato la nuova disposizione del Governo riguardo gli eventi sportivi, ora accessibili al 75% della capienza totale. Con le nuove regole si liberebbero così altri 250 posti da riservare ai tifosi della Roma.