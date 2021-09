Roma-Empoli: via alla prelazione per i vecchi abbonati

Domani l'Udinese, all'Olimpico, domenica il derby, da calendario in trasferta, poi l'Empoli di nuovo in casa alle 18 di domenica 3 ottobre. Ed oggi è partita la vendita dei biglietti, in questa fase aperta in prelazione per gli abbonati della stagione 2019/20. Nei prezzi, si va dai 20, in prelazione, per la Curva Sud, fino ai 50 per la Monte Mario Top, sempre con la scontistica per i vecchi abbonati.

? #RomaEmpoli: aperta la vendita dei biglietti per gli abbonati Serie A 2019-20!#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 22, 2021