Roma-Udinese, promo studenti: Curva Nord a 10 euro

Ennesima promozione della società a favore dei tifosi della Roma. La novità per la quinta giornata di campionato è l'attivazione della Promo Studenti per Roma-Udinese, match che si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico alle ore 20:45. Per tutti gli studenti (under 25) il prezzo della Curva Nord sarà di 10 euro.

Per il match contro i Friuliani allenati da Gotti sono stati venduti oltre 26000 biglietti.