Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma è attesa dalla sfida col Sassuolo nella terza giornata di campionato. Per la gara in scena allo stadio Olimpico, di cui non sono ancora note data ed ora, sono stati staccati oltre 9mila biglietti in poche ore nel primo giorno di prelazione riservata agli abbonati Serie A 2019/20, secondo quanto appreso da LAROMA24.IT.

LR24