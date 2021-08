ROMA-SASSUOLO: info biglietti. Da domani prelazione per gli abbonati Serie A 2019/20. Tagliandi da 20 euro

Dopo il 4-0 alla Salernitana e la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma tornerà in campo contro il Sassuolo allo stadio Olimpico. Il club giallorosso ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi:

Con la prelazione riservata agli abbonati Serie A 2019-20, il 31 agosto alle ore 12:00 scatterà la vendita dei biglietti per Roma-Sassuolo, terza giornata di campionato.

La prelazione terminerà il 2 settembre alle ore 12:00. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti per singola transazione.

Alle 12:15 dello stesso giorno inizierà la vendita libera. In questa fase potranno essere acquistati fino a un massimo di 4 biglietti a transazione.

Per tutto il periodo di vendita gli abbonati Serie A 2019-20 potranno sempre usufruire di un prezzo scontato cliccando sull’apposito link di acquisto.

Ecco i prezzi dei biglietti

Data e orario della partita devono ancora essere confermati dalla Lega Serie A.

PUNTI VENDITA

I BIGLIETTI SARANNO ACQUISTABILI ESCLUSIVAMENTE ONLINE SU ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:30-18:30)

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo giorno partita) - Viale delle Olimpiadi, 61

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STADIO

In ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

