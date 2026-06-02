Arrivano nuove indiscrezioni sulla possibile maglia da trasferta della Roma per la prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Ecco alcune foto di quella che potrebbe essere la nuova divisa della truppa di Gasperini. Il kit come potete vedere è su base bianca e con inserti giallorossi. Inoltre il logo è retrò (il trifoglio) che richiama quello che la Roma ha utilizzato tra il 1945 e il 1949. (Foto footyheadlines.com).
FOTO - Nuove indiscrezioni sulla maglia away 2026/27: confermata la banda orizzontale sul petto e lo stemma delle stagioni 1945-49
02/06/2026 alle 15:31.