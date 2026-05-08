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FOTO - Arrivano conferme sulla maglia away 2026-27: divisa bianca con banda orizzontale giallorossa sul petto. Sui calzettoni l'acronimo ASR

08/05/2026 alle 17:01.
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Arrivano conferma sulla maglia che la Roma utilizzerà per le gare in trasferta nella stagione 2026/27. Come svelato qualche mese fa, il kit away sarà di colore bianco e sul petto avrà una banda orizzontale giallorossa con lo stemma che richiamerà quello utilizzato tra il 1945 e il 1949. Ora, il sito specializzato in maglie da calcio, ha svelato anche pantaloncini e calzettoni, che saranno sempre di colore bianco. Il vecchio logo del 1945 sarà presente anche sui pantaloncini, mentre sui calzettoni sono presenti due strisce giallo-rosse con il celebre logo ASR, oltre al classico trifoglio Adidas.

(footyheadlines.com)

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