FOTO - Nuove indiscrezione sulla maglia away 2026-27: banda orizzontale giallorossa sul petto e stemma ispirato alle stagioni 1945-49

Continuano a spuntare nuove indiscrezioni sulla maglia che la Roma utilizzerà per le gare in trasferta nella stagione 2026/27. Come riportato dal sito specializzato, il kit away sarà di colore bianco e sul petto avrà una banda orizzontale giallorossa. All'interno di essa sarà presente lo stemma del club che richiamerà quello utilizzato dalla società tra il 1945 e il 1949 e sopra il logo ci sarà l'iconico trifoglio dell'Adidas. Inoltre il colletto e le maniche saranno di colore giallo e rosso.

(foto account X Rodekits)

(footyheadlines.com)