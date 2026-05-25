Tardelli: "Pisilli? Mi somiglia. Ora deve stare attento a confermarsi, ma sono fiducioso"

Al Circolo Canottieri Aniene è andata in scena questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana e Niccolò Pisilli si è aggiudicato il "Premio Arancio" . All'evento era presente Marco Tardelli, leggenda del calcio italiano, il quale ha parlato proprio del centrocampista della Roma: "A questo ragazzo non possiamo dire niente, da come parla si vede che è un ragazzo molto maturo e che sa cosa vuole, lo ha dimostrato in questo campionato. Ora deve stare attento a confermarsi, ma sono fiducioso. Poi somiglia a me, ha lo stesso passo ed è un po' più robusto, quindi...".