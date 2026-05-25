PISILLI: "Ci abbiamo creduto tutto l'anno. Gasperini? Ha portato le sue idee, noi siamo stati bravi a seguirlo" (VIDEO)

Questa mattina al Circolo Canottieri Aniene ci sarà premiazione per i Premi USSI Roma, ovvero i riconoscimenti della stampa sportiva della Capitale. La cerimonia vedrà la consegna del prestigioso "Premio Arancio" a due giovani talenti delle squadre della città: il romanista Niccolò Pisilli e il portiere della Lazio Motta.

Il centrocampista giallorosso, poco prima della premiazione ha parlato della qualificazione in Champions League ottenuta ieri sera: "Tornare in Champions dopo tanti anni è una grande emozione. Ci abbiamo lavorato tutto l'anno e siamo molto contenti. Ci abbiamo creduto tutto l'anno e siamo stati molto costanti in buone posizioni, non c'è mai stato un distacco notevole di punti dalla quarta, quindi ci abbiamo creduto sempre. Gasperini? È stato molto importante, ha portato le sue idee, la sua personalità e noi siamo stati bravi a seguirlo. Soprattutto nella seconda parte di stagione siamo riusciti a mettere in campo le sue idee al meglio, abbiamo capito meglio i concetti e abbiamo espresso un buon calcio per tante partite". Pisilli fa anche un bilancio personale, con Gasperini determinante per la sua crescita: "La sua storia parla da sola. Ha fatto migliorare tantissimi giovani, l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi lo spazio".



