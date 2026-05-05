Roma-Fiorentina: Mancini in panchina canta insieme allo stadio (VIDEO)

Ha aperto le marcature al 13' con un colpo di testa perentorio nella vittoria di ieri sera per 4-0 contro la Fiorentina. Una rete per Gianluca Mancini che vale molto: il numero 23, infatti, è diventato il secondo difensore più prolifico nella storia della Roma , dietro solo a Panucci. Uscito al 72' il difensore si è seduto in panchina e da lì si è goduto lo spettacolo dell'Olimpico in festa partecipando anche lui ai cori dei tifosi. Mancini, infatti, è stato ripreso mentre cantava l'iconica canzone "Lella" di Lando Fiorini, brano che i tifosi giallorossi hanno cantato negli ultimi minuti della partita, accompagnato da un classico coro come "Forza Roma alè". Un altro gesto che testimonia l'attaccamento del calciatore con la piazza.



