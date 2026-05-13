Presidenza FIGC, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò

Sono state presentate ufficialmente le candidature per la presidenza della FIGC. A contendersi la guida della Federazione saranno Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. L'ufficialità dei nomi giunge a ridosso della scadenza dei termini previsti per il deposito delle liste. L'assemblea elettiva, che stabilirà il nuovo vertice del calcio italiano, si terrà il prossimo 22 giugno. La sfida vedrà contrapposti l'attuale presidente della LND Abete, sostenuto dalle componenti tecniche e dilettantistiche, e l'ex presidente del CONI Malagò, che ha incassato il supporto dei club di Serie A, di Serie B e delle associazioni calciatori e allenatori.