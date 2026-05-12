FIGC, Malagò: "Domani depositerò la mia candidatura". Anche la Serie B orientata sull'ex presidente del Coni (COMUNICATO)

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è in attesa di un nuovo Presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Giovanni Malagò ha confermato all'Ansa che domani mattina depositerà ufficialmente la sua candidatura: "Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza".

L'ex presidente del Coni ha preso la maggioranza delle preferenza dai club di Serie A ed è pronto a candidarsi. Le elezioni per la presidenza sono fissate per il prossimo 22 giugno.

Malagò, oltre a godere della preferenza della Lega Serie A, delle associazioni allenatori e calciatori, può contare anche sull'appoggio della Serie B che tramite un comunicato ha espresso il proprio orientamento in vista delle elezioni. Di seguito il comunicato:

"La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma

elettorale".

(legab.it)

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