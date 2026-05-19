Instagram, Wesley festeggia la convocazione al Mondiale: "Un sogno da bambino è diventato realtà" (FOTO)

Wesley parteciperà al prossimo Mondiale con il Brasile. Il commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti, ha inserito il difensore della Roma nella lista dei convocati per il torneo. Il tecnico italiano ha scelto di puntare sul calciatore giallorosso per il reparto arretrato, premiando la sua stagione. Per l'esterno si tratta della prima partecipazione alla competizione più importante del mondo, un traguardo raggiunto dopo una stagione da protagonista vissuta nella Capitale. La soddisfazione del giocatore è arrivata attraverso i propri canali social: "Consapevole della responsabilità che porto nel rappresentare il mio Paese. Un sogno da bambino è appena diventato realtà. Ti amo mio Brasile".



