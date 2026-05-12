Friedkin: possibile arrivo a Roma entro domenica

Potrebbero essere giorni importanti in casa Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista Francesco Oddo Casano su X, i Friedkin sarebbero attesi nella Capitale entro domenica, indiscrezione che si intreccia inevitabilmente con le valutazioni sul futuro del club e con alcuni dossier ancora aperti, tra cui quello legato a Paulo Dybala . Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci circolate nelle ultime ore parlano di un possibile arrivo della proprietà americana a Roma in un momento particolarmente delicato della stagione, tra questioni tecniche e decisioni strategiche da prendere.

L'agente di #Dybala è a Roma e rimarrà qui anche dopo il #derby. Disponibilità totale e priorità ai giallorossi. Ad oggi nessun incontro ufficiale fissato con il club. Dipende tutto dai #Friedkin (che si ventila possano sbarcare entro domenica). Deciderà la proprietà. — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) May 12, 2026



