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Friedkin: possibile arrivo a Roma entro domenica

12/05/2026 alle 11:33.
friedkin

Potrebbero essere giorni importanti in casa Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista Francesco Oddo Casano su X, i Friedkin sarebbero attesi nella Capitale entro domenica, indiscrezione che si intreccia inevitabilmente con le valutazioni sul futuro del club e con alcuni dossier ancora aperti, tra cui quello legato a Paulo Dybala. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci circolate nelle ultime ore parlano di un possibile arrivo della proprietà americana a Roma in un momento particolarmente delicato della stagione, tra questioni tecniche e decisioni strategiche da prendere.