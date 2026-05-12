Calciomercato Roma: nessun accordo tra Dybala e il Boca. Previsto un contatto con la Roma per il rinnovo (VIDEO)

Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da scrivere. A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha chiarito gli ultimi sviluppi sul destino dell’argentino tra Roma e Boca Juniors. Secondo il giornalista, nonostante il forte interesse e il sogno del club argentino di riportare la Joya in patria, al momento non esiste alcun accordo tra Dybala e il Boca Juniors. Al contrario, in ottica Roma, è previsto a breve un contatto tra il club e l’entourage del giocatore per fare il punto sulla situazione e capire quali margini possano esserci per il futuro. Un confronto che sarà importante anche in ottica programmazione, considerando le future decisioni tecniche della società. Le prossime ore, dunque, potrebbero essere decisive per comprendere se tra la Joya e la Roma ci siano ancora margini per proseguire insieme.





