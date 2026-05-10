Parma-Roma, DYBALA: "Vorrei conoscere il mio futuro. Il club non mi ha contattato, da contratto il derby sarà la mia ultima partita all'Olimpico..."

La Roma vince 2-3 al minuto 101 in casa del Parma grazie al rigore calciato da Donyell Malen al termine di una partita folle e continua a sognare la Champions League. I giallorossi ribaltano tutto nel recupero e agganciano momentaneamente il Milan (impegnato stasera contro l'Atalanta) al quarto posto in classifica con 67 punti. Al termine della partita Paulo Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

DYBALA A SKY SPORT

Tante volte abbiamo parlato di questo gruppo che non molla nelle difficoltà...

"Sicuramente questa è una squadra che da tutto fino alla fine. Diamo il massimo per arrivare a giocare così 90 minuti. Sappiamo che non dipende da noi la Champions ma lotteremo fino alla fine".

Manca poco alla fine del tuo contratto...

"Vorrei sapere anche io il mio futuro, io ho un'idea e la tengo per me. Il contratto finisce tra due partite. Al derby da come dice il contratto sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi".

La società ti ha contattato?

"No. Vedremo cosa succederà".

DYBALA A DAZN

Quanto sposta questa rimonta per la corsa Champions?

“Oggi era fondamentale vincere in qualsiasi modo. Vincere così è bello. Sicuramente la gente a casa si è divertita ma ha anche sofferto. Speriamo che quelli sopra a noi cadano e di poter vincere”.

Hai ceduto il rigore a Malen?

“Lui è in un momenti incredibile, era giusto lasciargli il pallone”.

La prossima è il derby, come ci arrivate?

“Più carichi non possiamo arrivare. Per i tifosi della Roma e per la classifica sarà bello giocare”.

I tifosi sperano che non sia la tua ultima partita...

“Lo devono chiedere alla società”.