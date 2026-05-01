Benfica, Mourinho: "Nessuno del Real Madrid ha parlato con me"

Il futuro di José Mourinho è tutto da scrivere e negli ultimi giorni sono aumentate le voci riguardanti un possibile ritorno al Real Madrid . Lo Special One è il primo nome nella lista del presidente Florentino Perez, ma l'allenatore del Benfica ha fatto chiarezza in conferenza stampa: "Nessuno del Real Madrid ha parlato con me, posso garantirlo. Sono nel calcio da troppi anni e sono abituato a queste cose. Non posso dire altro. Non c'è niente con il Real Madrid e mi resta un anno di contratto con il Benfica. Questo è tutto".