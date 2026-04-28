Real Madrid, Mourinho primo nome di Florentino Pérez per la panchina: contatti diretti con Jorge Mendes

Il futuro di Josè Mourinho potrebbe essere di nuovo al Real Madrid. L'ex tecnico della Roma, attualmente al Benfica, è il candidato preferito di Florentino Pérez sebbene il sostegno ad una sua candidatura non sia unanime all'interno del club madrileno. Mourinho ha una clausola rescissoria di 3 milioni nel contratto con il Benfica.

? Jose Mourinho preferred candidate of Florentino Perez to become next Real Madrid head coach. Support not universal inside #RMFC but president driving process so 63yo strong contender. ~€3m break clause in Benfica deal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/7FqeSOBh68 — David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2026





Come scrive il giornalista Florian Plettenberg, in corso trattative dirette da Florentino Perez e Jorge Mendes, agente di Mourinho. Il portoghese ha dato la piena disponibilità.

?? Jorge Mendes and Florentino Perez have been in direct talks for days over Jose #Mourinho. Personal terms and contract length are not an issue.



Mourinho is 100% ready to return to Real Madrid. If the final decision falls in his favour, then it will be Mourinho. As reported… pic.twitter.com/7mZxximuyj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 28, 2026



