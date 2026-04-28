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Real Madrid, Mourinho primo nome di Florentino Pérez per la panchina: contatti diretti con Jorge Mendes

28/04/2026 alle 14:44.
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Il futuro di Josè Mourinho potrebbe essere di nuovo al Real Madrid. L'ex tecnico della Roma, attualmente al Benfica, è il candidato preferito di Florentino Pérez sebbene il sostegno ad una sua candidatura non sia unanime all'interno del club madrileno. Mourinho ha una clausola rescissoria di 3 milioni nel contratto con il Benfica.


Come scrive il giornalista Florian Plettenberg, in corso trattative dirette da Florentino Perez e Jorge Mendes, agente di Mourinho. Il portoghese ha dato la piena disponibilità.