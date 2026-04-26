Calciomercato Roma, dalla Spagna: servono 40 milioni per Muñoz. Vazquez (ds Osasuna): "Ci atteniamo alla clausola"

Braulio Vázquez, direttore sportivo dell’Osasuna, ha blindato l’attaccante Víctor Muñoz di fronte ai primi approcci internazionali, tra cui una proposta verbale del Sunderland da circa 25 milioni di euro. Il dirigente è stato categorico sulla valutazione del calciatore: "Non ascoltiamo, ci atteniamo alla clausola". La clausola rescissoria di Muñoz è fissata a 40 milioni di euro. L’eventuale cessione sarebbe tuttavia condizionata dagli accordi con il Real Madrid, che detiene il 50% dei diritti sulla vendita e possiede un'opzione di riacquisto valido per tre anni. Vázquez ha ammesso la precarietà della permanenza del talento spagnolo a Pamplona: "Noi ci godiamo Víctor fino a fine stagione. Il calcio è molto mutevole".

La Roma monitora con attenzione la situazione e, secondo quanto riportato giorni da dalla Spagna , sarebbe disposta a investire l'intera somma della clausola per assicurarsi il giocatore. L'attaccante, dal canto suo, ha commentato con prudenza la sua esplosione: "Mi è cambiata la vita molto in fretta e non ho avuto tempo di metabolizzarlo". Nonostante l'interesse giallorosso, Muñoz darebbe priorità a un possibile ritorno al Barcellona, club in cui è cresciuto.

(marca.com)