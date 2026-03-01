Roma-Juventus, striscione contro i bianconeri: "Doping, falso in bilancio e Calciopoli, è lunga la lista...". Poi la frecciatina a Chiellini: "Ora in tv fai il moralista" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena il super scontro diretto tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Oltre allo striscione esposto in Curva Sud , i tifosi giallorossi ne hanno srotolato un altro e il messaggio diretto al club bianconero (e in particolare a Giorgio Chiellini) è chiarissimo: "Doping, falso in bilancio, Calciopoli, è lunga la lista... Ora in tv fai il moralista".

Successivamente è stato esposto un altro striscione: "Non siete l'esempio, non siete leggende, non siete campioni... Siete la croce di intere generazioni!".