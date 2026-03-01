Clicky

Roma-Juventus, lo striscione della Curva Sud: "Voi in campo e noi sugli spalti, siamo la coreografia più bella... Uniti nonostante tutto e tutti" (FOTO)

01/03/2026 alle 20:53.
Allo Stadio Olimpico va in scena il super scontro diretto tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Al momento del calcio d'inizio la Curva Sud ha esposto uno striscione: "Voi in campo e noi sugli spalti, siamo la coreografia più bella... Uniti nonostante tutto e tutti". Il messaggio nasconde una frecciatina velata, dato che i tifosi avevano preparato una coreografia con i fumogeni ma è stata vietata.