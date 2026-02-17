UEFA, Rosetti: “Il VAR deve correggere errori chiari. Simulazioni? Ciò che si vede in tv è diverso dalla percezione dell’arbitro”

In vista della fase a eliminazione diretta delle competizioni europee per club, Roberto Rosetti, direttore arbitrale dell’UEFA, ha tracciato, durante una conferenza stampa, le linee guida per gli ufficiali di gara per il prosieguo della stagione.

Al primo posto tra gli obiettivi indicati da Rosetti c’è la tutela dei giocatori, con particolare attenzione alle situazioni di gioco rischiose, "Continueremo a essere rigorosi", ha detto. "L'attenzione è sempre rivolta alla tutela dei giocatori".

Inoltre Rosetti ha ribadito l’importanza del VAR solo per correggere “errori chiari e ovvi”, cercando di evitare interventi su dettagli minimi che rallentano il ritmo del gioco, dicendo: "Dobbiamo ricordare perché è stato introdotto il VAR. È stato creato per correggere. La tecnologia è eccellente per decisioni oggettive, come il fuorigioco, ma per i giudizi soggettivi dobbiamo essere cauti, perché quando analizziamo piccoli dettagli stiamo rallentando il gioco".

Altro tema centrale affrontato dal direttore arbitrale è quello delle simulazioni in campo: i direttori di gara devono saper distinguere, per quanto difficile, soprattutto in tempo reale, tra contatti reali e simulazioni, "Ciò che vediamo in televisione non è sempre ciò che vede l'arbitro in campo", ha spiegato, sottolineando come angoli, prossimità e velocità influenzino la percezione.

Si è parlato anche dei falli di mano, chiarendo i criteri interpretativi per distinguere tra gesto volontario e movimento naturale. L’attenzione resta sull’intenzione del calciatore, sulla posizione di braccia e mani, valutando se siano in linea con il movimento del corpo e sulle situazioni dinamiche, come cadute o contrasti, in cui un tocco può risultare inevitabile. Agli arbitri viene quindi richiesto di analizzare contesto, postura e dinamica dell’azione prima di prendere una decisione.

Infine, l'ex arbitro italiano ha sottolineato i progressi nel rapporto tra arbitri e capitani "Siamo molto contenti di questo", ha detto. "Si tratta di rispetto e di tutela dell'immagine del gioco". Parlando di protocolli volti a migliorare rispetto, chiarezza e dialogo, per rendere il gioco più fluido e coerente su scala continentale, facendo si che gli arbitri "parlino lo stesso linguaggio tecnico".

Il briefing ha avuto luogo poco dopo l'annuncio dei nuovi UEFA Referee Awards, che premieranno i migliori arbitri uomini e donne in tutte le competizioni UEFA. "Questi premi hanno lo scopo di sostenere l'arbitraggio, sottolineare quanto sia impegnativo questo lavoro e celebrare l'eccellenza nella nostra comunità", ha affermato Rosetti.



