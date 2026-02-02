AUDIO - Udinese-Roma, Gasperini tuona: "Dovete decidervi, o volete una squadra da Champions o Under 23"

Al termine della partita tra Udinese e Roma, Gian Piero Gasperini è apparso molto stizzito da una domanda postagli da un giornalista in mixed zone riguardo alla possibilità di aspettarsi una squadra più matura con cui lavorare. Ecco le sue parole.

Sta nascendo una Roma Under 23, l'intenzione era quella di allenare una squadra più matura?

"Ho capito, però, mettetevi d'accordo. Se uno mi dice la Champions League e l'altro mi dice l'Under 23 voi volete troppe robe. Mettetevi d'accordo un attimino, sennò si fa fatica e si fa confusione. La Champions League è il traguardo minimo, l'Under 23 cosa si vuole fare? Se poi si investe delle cifre cos' importanti su Vaz e Venturino, va bene. Stasera erano in campo e va benissimo, però, mettetevi d'accordo perché così non funziona. Dopo si è perennemente scontenti, anche di prestazioni come questa sera. Si guarda il risultato e poi addio alla Champions League. Io della prestazione sono molto soddisfatto, perché son partite difficili. L'Udinese ha 11 punti in meno della Roma, dove sta scritto? Io ho visto una squadra forte. Con chi vi credete di giocare? Questo è il campionato di Serie A. La Roma è lì e io sono molto soddisfatto. Se poi non vai in Champions League si cambia allenatore e finisce tutto e va benissimo. Traguardo fallito e fine delle trasmissioni. Io lavoro con ciò che mi viene dato".

