Totti e la ricerca della felicita che potrebbe ricondurlo a casa, alla sua Roma

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Soprattutto quando il bisogno è reciproco. Da quando si sono lasciati, ormai sette anni fa, Francesco Totti e la Roma non sono mai stati così vicini dal rimettersi insieme. (...) Nel 2019, l'ex capitano - che due anni prima aveva appeso gli scarpini al chiodo avventurandosi in una faticosa carriera da dirigente - se ne andò sbattendo la porta: "Mi hanno fatto fuori da tutto. Se lascio non è colpa mia, tornerò quando ci sarà un'altra proprietà". Un anno dopo, estate 2020,Pallotta cedette ai Friedkin e subito la città si interrogò: ora lo richiameranno? Sono passati sei anni, (...) sempre lo stesso ostacolo: il ruolo Rappresentativo, alla Javier Zanetti nell'Inter, per i Friedkin; operativo, alla Claudio Ranieri nella Roma attuale, per Totti. Gli uni, preoccupati che l'ex capitano da quando ha smesso di giocare non si sia strutturato per ricoprire un incarico strategico. L'altro, convinto di poter fare qualcosa in più che tagliare i nastri se solo gliene fosse data la possibilità (e il potere). (...) Ma cosa è cambiato se il ruolo che Totti ritiene compatibile col suo passato e il suo nome è già ricoperto a Trigoria? Il tempo è galantuomo. Lo stesso "maledetto" tempo che ormai nove anni fa lo costrinse ad abbandonare il campo, oggi potrebbe restituirgli la sua Roma. L'anno prossimo, il club giallorosso compirà cento anni. Un anniversario che i Friedkin intendono celebrare in grande stile. Sognavano di farlo con l'apertura del nuovo stadio a Pietralata, ma sarà già un miracolo se tra dodici mesi sarà stata posata la prima pietra. Allora, serve altro. Un grande nome che attragga anche gli sponsor. Un totem in cui la piazza si riconosca. Un monumento che rappresenti la Roma nel mondo. Chi meglio di capitan Totti? E del resto, quanto a leader carismatici cui abbinare operazioni di marketing, i Friedkin hanno già pescato a piene mani in questi anni: Mourinho, De Rossi, Ranieri. Operazioni riuscitissime, in termini di fidelizzazione e incassi al botteghino (meno per i risultati, nessuno ha tagliato l'ambitissimo traguardo della qualificazione in Champions). L'estate scorsa, hanno scelto Gasperini. Che si è fatto ben volere con una partenza sprint (ora un po' rallentata, però), ma altra cosa è scaldare i cuori dei romanisti. Per quello servirebbe proprio un Totti. "I Friedkin ci stanno pensando", ha ammesso ieri Claudio Ranieri. Sono ore di riflessione anche per l'ex capitano, non a caso ricomparso all'Olimpico proprio di recente. Vorrebbe che i Friedkin si spingessero a proporgli qualcosa in più del ruolo di grande ambassador del centenario, lui da sempre ha il pallino della scelta dei giocatori. (...) Tornare alla Roma, anche solo come uomo immagine, potrebbe restituirgli la vita che conosceva. E ai romanisti, che non vedono l'ora, un ombrellone sotto cui ripararsi. Del resto, come diceva il poeta, "certi amori non finiscono mai…".

(Il Foglio)