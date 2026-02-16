Totti: "Avrei voluto lavorare con Mourinho, ti fa divertire e sa gestire il gruppo”

Francesco Totti, insieme a Roberto Baggio e Fabio Cannavaro, ha preso parte ad un evento Betsson di cui è ambasciatore. Ai due ex furiclasse, nel corso dell'evento, è stato anche chiesto da chi gli sarebbe piaciuto essere allenati. Così Baggio: "Io adoro Pep Guardiola: fa sempre giocare bene le sue squadre e ha fatto bene in ogni paese in cui ha allenato. Giocassi oggi, mi piacerebbe essere da lui”. Di avviso opposto Totti: “Io invece avrei voluto lavorare con Mourinho: ti fa divertire e sa gestire il gruppo”