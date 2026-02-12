TORRI: "Contro il Napoli occasione ghiotta" - PRUZZO: "Malen e Hojlund potrebbero coesistere"

Nella settimana che porta al big match dello stadio Maradona contro il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte, tra le radio romane sono principalmente due i temi di dibattito: la sfida con gli azzurri e la Roma del futuro, tra rinnovi e calciatori da cui ripartire. Piero Torri ha parlato della sfida in questo modo: "La partita con il Napoli è un’occasione per la Roma, senza McTominay sarebbe ancora più ghiotta". Roberto Pruzzo sulla scia del big match ha detto: "Malen o Holjund? Ma sai che questi due potrebbero coesistere".

_____

La partita con il Napoli è un’occasione per la Roma, un po’ perchè è un Napoli diverso da quello che ci si aspettava e un po’ perchè la Roma ha un centravanti. La Roma ha dato risposte in queste ultime partite, tranne il buco di Udine, e anche la Roma ha tanti assenti il Napoli non è l’unica. (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Malen o Holjund? Ma sai che questi due potrebbero coesistere, Holjund gioca molto bene per la squadra mentre Malen gioca è incredibile negli negli ultimi 30 metri (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

“Un centrocampo dinamico con Pisill ed El Aynaoui sarebbe una buona arma per la Roma. Con il centrocampo a 3 i giallorossi sarebbero più equilibrati, poi magari, se dovesse servire, si potrebbero giocare Soulé e Zaragoza dalla panchina”. (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Percentuali rinnovi: El Shaarawy 1%, Celik 5%, Dybala e Pellegrini 51%. Credo che sia Pellegrini che Dybala siano consapevoli di dover scendere di parecchio. Dybala a Gasperini piace come pochi giocatori avuti in carriera, e credo che un tentativo sarà fatto per entrambi. Poi credo che sia al citofono di Pellegrini che a quello di Dybala non ci sia la fila, anche per una questione di anagrafica (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il Napoli non l’ho visto così male con il Como, però quando deve cambiare la partita non sa chi mettere, aveva solo Lobotka. La Roma ha sistemato il reparto arretrato, il centrocampo sta bene, anche se manca Kone, ha qualche problema nel reparto offensivo, anche se Malen sta invertendo la tendenza. Non mi stupirei se finisse in pareggio (RICCARDO MEGGIORINI, Radio Radio, 104.5)

Non posso non pensare a quello che avrebbe potuto essere, ma purtoppo non è stato, se Gasperini avesse avuto a disposizione dall'inizio del campionato un attaccante pronto come Malen, figuriamoci poi se ne avesse avuti due a disposizione, come aveva chiesto a luglio scorso (LUIGI ESPOSITO, Rete Sport 104.2)

Per Gasperini gli incedibili sono Wesley e Malen. Io sacrificherei Svilar con la garanzia di fare una grande squadra (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Per il ritorno di Totti ci vorranno 3 o 4 mesi. Wesley può diventare più forte di Cancelo (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)