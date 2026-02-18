“Ti amo anche se vinci”, il nuovo libro di Tonino Cagnucci

Venerdì 13 febbraio al Roma Club Testaccio è stato presentato “Ti amo anche se vinci”, il primo volume de L’Enciclopedia Romanista firmato da Tonino Cagnucci e pubblicato da Il Romanista Edizioni.

L’opera, pensata come un grande atto d’amore verso la Roma e i suoi tifosi, non è un semplice libro di partite e risultati: al centro c’è la passione per il club. Cagnucci presenta un’opera pensata per ogni generazione di tifosi, ribadendo come l’amore per la Magica non cambi neanche con una vittoria, "Se perde, amiamo la Roma come si fa con un figlio in difficoltà, ma se vince l’amiamo lo stesso".

Affiancato da ex romanisti (Stefano Impallomeni e Ubaldo Righetti) e studiosi, l'autore traccia un percorso che fonde vittorie sportive e trionfi del tifo, raccontando come i sostenitori abbiano contribuito a rendere indelebile la storia giallorossa.

Nei capitoli si alternano le partite in cui la Roma ha sollevato trofei e quelle in cui la magia è venuta dagli spalti. Un nuovo viaggio nella cultura romanista, capace di unire storie, ricordi e sentimento in un unico, appassionato inno alla gioia di essere tifosi.