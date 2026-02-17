Stadio Lazio, la gaffe dell'architetto: "Lo stadio è un'opera per la città, ma in particolare per i tifosi della Roma" (VIDEO)

La Lazio, questa mattina, ha presentato, nella sala stampa del centro sportivo di Formello, il progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. E non è passata inossevata la gaffe dell'architetto Marco Casamonti : "Lo stadio è un'opera per la città di Roma, ma in particolare per i tifosi della Roma", ha affermato l'architetto provando le risate degli utenti collegati.

“PER I TIFOSI DELLA ROMA” @OfficialSSLazio



Che figure di merda che continuate a farci fare.#Vendievattene pic.twitter.com/uMmily2W26 — Sarri_Bis (@Mi_0d10) February 17, 2026



