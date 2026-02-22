Roma-Cremonese, ritardata l'apertura dei cancelli per la presenza di un cinghiale (VIDEO)

Una domenica decisamente insolita allo Stadio Olimpico, che si tinge di surrealismo a poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Cremonese. Come riportato da Il Tempo, l'apertura dei cancelli per l'accesso dei tifosi è stata momentaneamente bloccata a causa della presenza di un cinghiale.

L'animale è stato avvistato mentre si aggirava indisturbato nel piazzale interno dell'impianto. In un video diffuso in rete, si vede il mammifero vagare nell'area riservata, mentre dall'altra parte delle recinzioni i tifosi giallorossi, tra l'incredulo e il divertito, sono rimasti in attesa che la situazione venisse risolta per poter prendere posto sugli spalti.



