Roma-Cagliari, Totti presente all'Olimpico (FOTO e VIDEO)

C'è anche Francesco Totti sulle tribune dello Stadio Olimpico per assistere alla sfida di campionato tra Roma e Cagliari. L'ex capitano giallorosso è stato inquadrato dalle telecamere di DAZN nel tunnel che porta agli spogliatoi pochi minuti prima del calcio d'inizio, mentre salutava cordialmente alcuni presenti e addetti ai lavori. Al 5' è stato inquadrato dalle telecamere: lo stadio Olimpico ha reagito prontamente con un boato e Francesco Totti si è quindi alzato in piedi per salutare affettuosamente i tifosi.
La presenza dello storico numero 10 assume un significato particolare alla luce delle recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri. Nel corso della settimana, infatti, il senior advisor aveva parlato apertamente di un possibile ritorno di Totti all'interno dell'organigramma societario, riaccendendo il dibattito sul futuro dirigenziale della bandiera romanista.
