Roma-Cagliari, Totti presente all'Olimpico (FOTO e VIDEO)

C'è anche Francesco Totti sulle tribune dello Stadio Olimpico per assistere alla sfida di campionato tra Roma e Cagliari. L'ex capitano giallorosso è stato inquadrato dalle telecamere di DAZN nel tunnel che porta agli spogliatoi pochi minuti prima del calcio d'inizio, mentre salutava cordialmente alcuni presenti e addetti ai lavori. Al 5' è stato inquadrato dalle telecamere: lo stadio Olimpico ha reagito prontamente con un boato e Francesco Totti si è quindi alzato in piedi per salutare affettuosamente i tifosi.

La presenza dello storico numero 10 assume un significato particolare alla luce delle recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri . Nel corso della settimana, infatti, il senior advisor aveva parlato apertamente di un possibile ritorno di Totti all'interno dell'organigramma societario, riaccendendo il dibattito sul futuro dirigenziale della bandiera romanista.







