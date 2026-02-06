Ranieri riapre le porte di Roma a Totti: «Ci pensiamo»

Amen. Claudio Ranieri parla in esclusiva a Sky Sport e il commento su ciò che dice è questo: amen. In pochi minuti, il Senior Advisor del club giallorosso toglie il velo di ipocrisia che spesso avvolge le dinamiche di Trigoria e disegna la Roma del futuro. Il grande titolo offerto è il possibile ritorno di Francesco Totti.

«La società ci sta pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è parte di questo club». L'idea è buona, anzi ottima, perché serve a riconnettere ulteriormente la proprietà americana alla tifoseria, un percorso già iniziato con l'ingaggio dello stesso Sir Claudio. Ma tra le righe c'è un monito: che non sia un ingresso esagerato. Totti è "il Capitano", leggenda assoluta, ma è rimasto tale, non ha mai avuto un vero impiego dirigenziale operativo. Il modello giusto, sembra suggerire Ranieri, è quello "alla Zanetti" nell'Inter più che quello "alla Maldini", che proprio con Massara al Milan era figura strategica e operativa sul mercato. [...]

Infine, l'assetto societario. Ranieri dà forza anche ai Friedkin («Il nuovo stadio dice quanto sono coinvolti») e spiega l'equilibrio delicato tra Gasperini e Massara: «Caratteri differenti. Il mister martella tutti, è la sua forza. Massara e persona molto riflessiva che incassa bene e cerca di fare il suo lavoro. E io sto nel mezzo». Ecco la chiave. Ranieri delinea un assetto dirigenziale ideale. Le figure sono competenti e nei posti corretti. I perimetri sono tracciati e si sovrappongono solo per puntare in alto. La Roma, finalmente, funziona. Per questo si può parlare di Totti in serenità.

(Libero)