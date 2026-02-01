Premier League, l'Aston Villa crolla in casa contro il Brentford in 10: in campo Sancho, Bailey e Abraham

L'Aston Villa di Unai Emery perde l'occasione di superare il Manchester City, impegnato tra poco contro il Tottenham, e resta al terzo posto con 46 punti. Debacle dei Villans che crollano in casa contro il Brentford rimasto in 10 uomini dal 42esimo del primo tempo. A decidere la gara è la rete di Ouattara al minuto 47. In campo Tammy Abraham, tornato da poco in Premier League, Jadon Sancho, telenovela estiva della Roma e, dal 46esimo, anche Leon Bailey (in giallorosso nella prima parte di stagione e tornato alla casa base dopo l'interruzione del prestito). L'Aston Villa è anche una delle pretendenti alla vittoria dell'Europa League e in base ai sorteggi del tabellone degli ottavi di finale, la squadra di Gasperini potrebbe ritrovarsela già ai quarti di finale.