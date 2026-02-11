Mattarella scherza con Sofia Goggia: "Gasperini è così bravo perché è stato a Palermo"

Curioso siparietto "calcistico" a Cortina d'Ampezzo, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato per assistere ai Giochi Olimpici invernali. Nel pomeriggio di oggi, il Capo dello Stato ha incontrato la sciatrice azzurra Sofia Goggia, medaglia di bronzo nella discesa libera, per complimentarsi con l'atleta per il podio ottenuto. Durante il colloquio, c'è stato spazio però anche per una battuta su Gian Piero Gasperini, tecnico legato alla campionessa bergamasca da un rapporto di stima reciproca. Mattarella, rivolgendosi a Goggia, ha scherzato sulle qualità dell'allenatore: "Lo sa perché è bravo? Perché è stato due anni al Palermo". Un riferimento alle origini palermitane del Presidente e al passato in rosanero dell'attuale mister della Roma.

(corrieredellosport.it)