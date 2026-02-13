L'EFC riaccoglie il Barcellona: approvata la domanda all'unanimità, il club rientra come membro ordinario

Dopo la svolta di mercoledì scorso , che ha visto il Real Madrid siglare l'accordo di principi con UEFA ed EFC sancendo di fatto la fine del progetto Superlega, anche l'ultimo tassello del mosaico è andato al suo posto. L'European Football Clubs (EFC) ha annunciato di aver approvato all'unanimità la richiesta del Barcellona di rientrare nell'associazione. Il Board dell'EFC si è riunito questa settimana per valutare la domanda del club blaugrana, che era stato uno dei membri fondatori dell'organizzazione (all'epoca denominata ECA) prima dello strappo avvenuto con il tentativo di scissione. Nel comunicato ufficiale, l'EFC ha preso atto dell'impegno del Barcellona nel "far crescere insieme il calcio europeo per club", riaccogliendo la società catalana come Membro Ordinario.

Una menzione particolare è stata riservata al presidente Joan Laporta, ringraziato esplicitamente per lo spirito con cui ha affrontato i dialoghi necessari a riportare l'unità nel calcio continentale. Con il rientro del Barcellona, che segue a ruota l'intesa raggiunta due giorni fa con i Blancos, si chiude definitivamente la frattura istituzionale, con l'EFC che ribadisce la volontà di lavorare in partnership strategica con UEFA e FIFA per tutelare gli interessi dei club.

(efcfootball.com)