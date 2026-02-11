Addio alla Superlega, intesa tra Uefa, EFC e Real Madrid: "Raggiunto un accordo di principi per il benessere dei club europei"

Con un comunicato congiunto, Uefa, EFC e Real Madrid, hanno comunicato di aver trovato un accordo che mirerà al benessere del calcio europeo in particolare sulla sostenibilità a lungo termine e l'esperienza dei tifosi e che pone di fatto fine al progetto delal Superlega. Ecco quanto si legge nel comunicato: "Dopo mesi di discussioni condotte nel miglior interesse del calcio europeo, l'UEFA, i Club di Calcio Europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di principi per il benessere del calcio di club europeo, rispettando il principio del merito sportivo con enfasi sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia. Questo accordo di principi servirà anche a risolvere le loro controversie legali relative alla Superlega Europea, non appena tali principi saranno eseguiti e implementati."

(uefa.com)