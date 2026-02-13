Lazio: consegnato il progetto per lo Stadio Flaminio. Martedì la presentazione

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto di aver consegnato il progetto al Comune di Roma per lo Stadio Flaminio. Ecco quanto si legge:

"La S.S. Lazio comunica che martedì 17 febbraio alle ore 10:30, presso il Training Center di Formello, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio, già consegnato al Comune di Roma. Nel corso dell’incontro verranno illustrati in modo organico e approfondito tutti i contenuti della proposta progettuale. Saranno presenti i professionisti, gli ingegneri, gli architetti e i consulenti che hanno contribuito alla sua elaborazione, al fine di entrare nel merito tecnico di ogni aspetto. Il progetto verrà presentato anche attraverso un supporto video dedicato, che accompagnerà l’esposizione tecnica illustrandone la visione, le caratteristiche architettoniche e lo sviluppo funzionale."

(sslazio.com)