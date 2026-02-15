L'Atalanta vuole la Champions, Krstovic "Speriamo che vinca il Napoli"

L’aria è cambiata a Bergamo. L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta ha ridato slancio e convinzione a un gruppo che sembrava aver smarrito certezze durante la parentesi con Ivan Juric.

La Champions League non è più un miraggio. La Dea è ora a quattro punti dalla zona che vale l’Europa che conta, in attesa del risultato di Napoli-Roma che potrebbe rendere ancora più concreta la rincorsa.

A fotografare l’ambizione dello spogliatoio è stato Nikola Krstovic, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo contro i biancocelesti: “Siamo arrivati qui per fare tre punti, ora siamo a meno quattro. Speriamo che vinca il Napoli perché noi vogliamo andare in Champions. Vogliamo andare avanti, lavoriamo tanto”.