Inter, Marotta: "Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato"

"La nostra posizione è semplicissima, abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Lo stesso giocatore è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, in merito all'episodio dell'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus provocata da Alessandro Bastoni. "Se parliamo di simulazioni, se ne parla da cinquant'anni: è un fatto ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile perché probabilmente è stato esagerato, legato a fattori concomitanti come il braccio di Kalulu e il fischio immediato da parte dell'arbitro - spiega il numero uno del club nerazzurro - Tutto questo ha portato a una decisione sbagliata, ma l'anno scorso abbiamo perso lo scudetto per un punto e c'è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma a posteriori, un clamoroso clacio di rigore a nostro favore, che avrebbe potuto determinare l'esito finale del campionato, noi ci siamo attenuti alle decisioni. È il mio pensiero, e sono qui a dire che Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato. La repressione non fa parte del mio bagaglio, si può prevenire", conclude Marotta

(italpress)