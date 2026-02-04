Friedkin: superato il miliardo di investimenti nella Roma

Cresce ancora l’impegno della famiglia Friedkin nei confronti della Roma. Dai dati del bilancio al 30 giugno 2025, analizzati da Calcio e Finanza, emerge come l’investimento complessivo della proprietà americana abbia superato quota un miliardo di euro.

Nelle scorse settimane, per sostenere il fabbisogno finanziario del club, il CdA giallorosso aveva deciso di far salire la cifra del tetto massimo dell'aumento del capitale da 650 a 800 milioni di euro, prorogandone l'esecuzione fino al 31 dicembre 2026

Tra acquisto delle quote e successivi versamenti nelle casse del club, i Friedkin hanno finora investito 1,048 miliardi di euro: 199 milioni per l’acquisto della Roma, 25,9 milioni per l’opa e circa 824 milioni per la gestione societaria. Cifre che confermano la solidità e la continuità del progetto giallorosso sotto la proprietà americana.

(calcioefinanza.it)

