Ferguson, Heimir Hallgrimsson (Ct dell'Irlanda): “Si aspetta di essere in squadra”

Il futuro di Evan Ferguson sembra guardare verso il ritorno in campo nonostante il recente infortunio alla caviglia, con l’attaccante irlandese che potrebbe essere disponibile per la sfida contro la Cremonese.

In conferenza stampa, Heimir Hallgrimsson ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante giallorosso: “Non abbiamo ricevuto alcuna lamentela. Ha lavorato con l’équipe medica ed è tornato sull’erba, quindi spera di essere in squadra nel fine settimana. Si aspetta di essere in squadra, è quello che pensa. Ogni giocatore irlandese vorrebbe giocare in queste partite.”

il Ct dell’Irlanda ha inoltre sottolineato l'importanza del classe 2004 per la sua nazionale: "È stato fondamentale per i nostri gol e per il nostro rendimento; lo chiameremo e lo valuteremo, ma siamo certi che sarà pronto"