Dybala, lieve infiammazione al ginocchio. Trauma contusivo per Wesley, salterà la Cremonese

Giornata di accertamenti per Dybala e Wesley, e da entrambi arrivano buone notizie. Per la Joya sono una lieve infiammazione al ginocchio, nessuna complicazione, il ginocchio sta bene. Verrà gestito nei prossimi giorni, da capire se verrà rischiato contro la Cremonese o verrà preservato per la Juventus. Anche per Wesley escluse lesioni o fratture: solo una forte contusione.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS

Dagli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Wesley è emerso un trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra. Confermato dunque l'assenza di problemi peggiori dopo il duro contrasto subito ieri da Rrahmani. Le condizioni del giocatore saranno monitorate man mano, con l'obiettivo del recupero fissato al match contro la Juventus.