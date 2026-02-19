Dybala, si teme l'operazione al ginocchio: la Joya rischia un altro mese di stop

Brutte notizie per Paulo Dybala: dopo il consulto con i consulenti medici arrivati ieri a Trigoria (c’era anche il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, il chirurgo ortopedico fidato della famiglia Friedkin) è emersa la necessità di intervenire sul ginocchio sinistro dell’argentino, che continua a dargli fastidio ogni volta che calcia. Secondo quanto appreso da Il Romanista, si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un intervento in artroscopia che lo terrebbe fuori dai campi per almeno un mese.
