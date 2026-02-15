Dybala out, Soulé prova. Spazio a Zaragoza se Matias non ce la fa

Un altro stop per Dybala, l'ennesimo di una stagione già ricca di troppi bassi e pochi alti. Mercoledì si era rivisto in gruppo dopo due settimane ai box, ma nelle ultime ore il dolore al ginocchio sinistro - che lo tormenta dal match col Milan - è aumentato. Niente da fare per la Joya che è costretto ad alzare bandiera bianca e dà appuntamento alla partita contro la Cremonese tra una settimana. È già il terzo infortunio stagionale mentre le partite saltate con quella di oggi diventeranno addirittura dieci. Troppe per quella che dovrebbe essere la stella della squadra sia per qualità che per l'ingaggio da 8 milioni più 1 di bonus. [...] In dubbio c'è anche Soulé. [...] Questa mattina effettuerà un provino decisivo: la Roma alle 11 si allenerà al Centro Sportivo Universitario di Napoli, se non dovesse arrivare il semaforo verde è pronto Zaragoza (o Venturino). A completare il tridente Pellegrini e Malen. Sono rimasti nella Capitale anche Kone, Hermoso, Ferguson, El Shaarawy e Dovbyk. [...] Al posto dello spagnolo spazio a Ghilardi che comporrà il terzetto difensivo insieme a Mancini (ancora con la mascherina protettiva) e Ndicka. A centrocampo fiducia alla coppia Pisilli-Cristante, il primo ha vinto il ballottaggio con El Aynaoui e si è preso i complimenti di Gasperini in conferenza stampa. Sulle fasce Celik e Wesley. [...]

(Il Messaggero)